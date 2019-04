Baía elege Portugal como favorito a vencer a Liga das Nações

Vítor Baía considera que a seleção nacional é favorita à conquista da primeira edição da Liga das Nações, que será também disputada por Suíça, Inglaterra e Holanda. O embaixador da "final four" da competição justifica que o facto da prova se realizar em Portugal confere essa vantagem aos campeões europeus.

"Portugal é mais favorito, porque está a jogar em casa e tem equipa para vencer", disse o antigo guarda-redes, após a cerimónia de apresentação da fase final, que decorrer na Câmara Municipal do Porto.

Baía observa, por outro lado, que não é por isso, ou pelo estatuto de campeão da Europa, que a equipa tem mais responsabilidade. "A responsabilidade é igual. Os jogadores estão habituados a viver com esta pressão", anota.

O desejo do embaixador da "final four" da Liga das Nações é que o evento "seja uma grande festa, com Portugal como primeiro vencedor da prova". Porto e Guimarães recebem os jogos, entre 5 e 9 de junho.