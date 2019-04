Treinador do Sporting espera que Mathieu não opte por reforma antecipada

Marcel Keizer manifesta a esperança de que Jérémy Mathieu não termine a carreira no final desta temporada. As sucessivas lesões do jogador de 35 anos levam a que se levantem interrogações sobre o futuro do jogador e o próprio já terá admitido não continuar a jogar.

Mathieu tem contrato com o Sporting por mais uma temporada, até junho de 2020, e o único desejo de Keizer é que "ele não pare". "Está a jogar a um grande nível, é muito bom jogador, tem uma idade já avamçada, mas está a jogar a um nível muito alto", disse o treinador holandês.

Mathieu cumpre a segunda temporada em Alvalade. Esta época, tem 26 jogos realizados e marcou dois golos.