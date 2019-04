Hospital de Braga vai ter gestão pública depois do verão

O hospital de Braga passará a ter uma gestão clínica pública a partir de 31 de agosto, altura em que termina o contrato com o Grupo José de Mello Saúde.

Isto, porque o Governo decidiu não lançar a nova parceria público-privada (PPP), adiando o processo que poderia permitir que a gestão do hospital fosse entregue a um novo parceiro privado. A notícia é avançada pelo jornal “ECO” nesta sexta-feira, citando um despacho publicado em Diário da República.

Assim, terminada a gestão daquele grupo, o hospital passa a ter uma gestão clínica pública.

O despacho publicado determina “a reavaliação da oportunidade de lançamento de uma nova PPP para a gestão clínica no hospital de Braga, num prazo de 5 anos a contar da data de constituição da pessoa coletiva” que deverá assumir estas funções.

Durante este período, deverá ser recolhida informação “mais atualizada sobre o modelo de gestão pública” da unidade para que seja usada como “parâmetro de comparação nua reavaliação fundamentada da oportunidade de lançamento de uma nova PPP”.

Quanto à renovação com o Grupo José de Mello Saúde, diz o Ministério da Saúde que a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) “identificou um conjunto de modificações desejáveis a considerar na futura regulação dos serviços clínicos que, no seu conjunto, recomendavam o lançamento de uma nova PPP, em detrimento da renovação do atual contrato de gestão do hospital de Braga”.