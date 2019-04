Presidente da Câmara de Guimarães não quer jogos de Portugal na cidade

Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, não quer receber jogos de Portugal na "final four" da Liga das Nações. O autarca tem uma razão muito forte para justificar tal desejo. A seleção nacional disputa as meias-finais, frente à Suíça, no Estádio do Dragão, e só se perder é jogará em Guimarães, na partida de atribuição do 3º e 4º lugares. Se vencer, jogará a final, de novo, na cidade do Porto.

"É a primeira vez que desejo que Portugal não esteja em Guimarães", disse Domingos Bragança, na cerimónia de apresentação da "final four" da competição, cuja primeira edição acontecerá em Portugal, nas cidades de Guimarães e Porto, entre 5 e 9 de junho.



Os dois autarcas estão seguros de que a organização "será um sucesso". "Tenho a certeza de que corresponderemos ao desafio lançado pela Federação e pela UEFA. Gostaríamos de ter os dois jogos de Portugal aqui no Porto, mas importante é que tudo corra bem", sublinhou Rui Moreira.



O presidente da Câmara do Porto agradece, por outro lado, "a visão de Fernando Gomes, por ter acreditado que era possível realizar no Porto e em Guimarães a final da Liga das Nações".

Calendário

Quarta-feira 5 de Junho: Portugal - Suíça (Porto, 19h45)

Quinta-feira, 6 de Junho: Holanda - Inglaterra (Guimarães, 19h45)

Jogo do terceiro lugar

Domingo, 9 de Junho: Guimarães, 14h00

Final

Domingo, 9 de Junho: Porto, 19h45