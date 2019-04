Três jogadores do Benfica no 11 da semana da Liga Europa

Benfica, Arsenal e jogadores portugueses dominam o 11 ideal da semana da Liga Europa. O Arsenal venceu o Nápoles, por 2-0, e é o clube que mais jogadores cede: Cech, Maitland-Niles, Sokratis e Ramsey. O Benfica está representado por três atletas: Rúben Dias, Gedson e João Félix.

Félix, que marcou três golos ao Eintracht Frankfurt, é o grande destaque da semana. A nível de nacionalidades, Portugal é o país mais representado, com cinco jogadores. Além dos três do Benfica, Gonçalo Paciência, que marcou na Luz pelo Eintracht, e Gonçalo Guedes, que marcou dois golos pelo Valência ao Villarreal, também estão no 11.

O 11 ideal da Liga Europa é calculado por um algortimo baseado em dados estatísticos sobre o desempenho de cada jogador.

11 ideal da semana

Guarda-redes: Petr Cech (Arsenal)

Defesas: Maitland-Niles (Arsenal), Rúben Dias (Benfica), Sokratis (Arsenal) e Marcos Alonso (Chelsea)

Médios: Gedson (Benfica), Ramsey (Arsenal), Kostic (Eintracht Frankfurt) e Gonçalo Guedes (Valência)

Avançados: Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt) e João Félix (Benfica)