João Félix quer ficar no Benfica

João Tralhão garante que "a intenção do João [Félix] é ficar mais anos no Benfica". Em entrevista à Renascença, o treinador que orientou Félix na formação dos encarnados sublinha que será difícil segurar o jogador, mas não duvida que a vontade de todos é prolongar a relação por mais algum tempo.

"Tenho a ideia de que é possível que o João se mantenha mais algum tempo no Benfica, para ele próprio dar passos mais seguros até ao topo do futebol mundial. Vão surgir, se já não surgiram propostas, mas tenho a certeza que intenção do João [Félix] e do Benfica é que ele possa ficar mais anos no clube", assegura Tralhão.

O treinador, ressalva, no entanto, que o desejo do jogador e do clube pode não ser suficiente: "Torna-se difícil segurar um jogador deste nível e evitar que surjam ofertas milionárias". Apesar dos 19 anos, a João Tralhão já não restam dúvidas de que Félix vai confirmar todo o seu talento, mas por esses 19 anos o treinador pede para que lhe seja concedido tempo "para crescer".