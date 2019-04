Bottas e Vettel destacam-se na China

Valtteri Bottas fez a volta mais rápida na China, após as duas primeiras sessões de treinos livres. O piloto da Mercedes bateu, por margem tangencial, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que tinha sido o mais rápido na primeira sessão.

Bottas registou uma volta ao Circuito Internacional de Xangai, em 1:33.330. Vettel gastou mais 0.027s. Só houve mais um piloto a rodar no segundo 33, Max Verstappen. O holandês, em Red Bull-Honda, ficou a 0.221s de Bottas.

O campeão do mundo, Lewis Hamilton, fez a quarta melhor volta. O inglês ficou a 0.707s do seu companheiro de equipa. O GP da China, milésima corrida do Mundial de Fórmula 1, está marcado para as 7h10 de domingo.