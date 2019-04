DeChambeau e Koepka na frente do Masters

Bryson DeChambeau e Brooks Koepka estão na frente do Masters, com seis pancadas abaixo do par. Os dois norte-americanos têm uma pancada de vantagem sobre Phil Mickelson (-5), que ocupa o terceiro posto.

Ian Poulter é o melhor europeu. O inglês fechou o primeiro dia de competição em Augusta, na Geórgia, na quarta posição, com -4, empatado com Dustin Johnson. Tiger Woods teve uma boa prestação na quinta-feira, com duas abaixo do par, e está no 11º lugar, empatado com outros nove golfistas, entre os quais Rickie Fowler, Francesco Molinari e Jason Day, que fez os 18 buracos em grande dificuldade, devido a dores nas costas.

O campeão em título, Patrick Reed, fez 73 pancadas, uma acima do par, e está empatado no 44º lugar.