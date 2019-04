Revive Natureza já tem 48 imóveis identificados

O Programa Revive Natureza deverá avançar até ao fim deste mês, anunciou a secretária de Estado Ana Mendes Godinho, em Viseu, onde decorre o XV Congresso da ADHP – Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal.

“Já temos 48 imóveis identificados, de Norte a Sul do país. Estamos a definir o modelo de gestão destas unidades – em muitos casos antigas casas dos guardas florestais – e até ao final do mês o modelo deverá estar fechado”, adiantou a titular da pasta do Turismo aos jornalistas.

O Turismo de natureza é um segmento que tem cada vez mais procura, “está mesmo em crescimento acelerado, 21% nos últimos anos”, referiu a secretária de Estado há dois meses quando lançou o Revive Natureza.

Este programa surge na sequência do Revive que tem recuperado e transformado diversos edifícios do património arquitetónico do Estado para atividades no sector do turismo.

A propósito, Ana Mendes Godinho revelou também que o concurso para a reabilitação e exploração do Convento do Carmo, na ilha do Faial, Açores está fechado. Recebeu duas propostas e nos próximos dias deverá ser anunciado o vencedor.

Japão, o próximo mercado a conquistar

O Turismo de Portugal tem a partir deste ano uma nova delegação no Japão que vai abranger também a Coreia do Sul. Estes são dois novos mercados com grande interesse para Portugal já que se trata de turistas que geram mais receitas.

Em 2019 continua a registar-se crescimento no sector do turismo. Em janeiro as receitas aumentaram 9% muito graças aos mercados americano, brasileiro e do Reino Unido.

Depois da quebra registada até outubro do ano passado, o mercado britânico tem vindo a recuperar. No primeiro mês de 2019 houve crescimento da receita e do número de turistas. Para fevereiro ainda não há dados oficiais do INE (são conhecidos no dia 15) mas Ana Mendes Godinho referiu que o número de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais cresceu 6%.