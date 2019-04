Vitória histórica no andebol. "A França nem parecia a França"

Um jogo de "superação" e de "entrega total de todos os jogadores e da equipa técnica". É desta forma que o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, descreve o triunfo histórico da seleção nacional frente à França, na noite de quinta-feira, em Guimarães.

Portugal venceu por 33-27, num jogo a contar o apuramento para o Euro 2020, visto por cerca de 3.600 pessoas no Multiusos da cidade-berço.

Esta foi a segunda vez que a seleção nacional conseguiu bater os franceses, em mais de 30 jogos realizados.

"A França tem sido campeã mundial, campeã europeia, campeã olímpica nos últimos dez, quinze anos", lembra Miguel Laranjeiro, em entrevista à Renascença destacando que, todavia, na última noite, "houve uma superação da nossa equipa e a França não parecia a França doutros tempos".

"Certamente, eles regressam hoje um pouco espantados com aquilo que aconteceu em Guimarães, que foi histórico", aponta.

Com esta vitória, Portugal assume a liderança do grupo 6 de qualificação para o Euro 2020, com seis pontos.

Apesar do triunfo importante, Miguel Laranjeiro mostra-se cauteloso ao traçar objetivos. "Vamos passo a passo", responde quando questionado sobre a possibilidade de Portugal ser candidato à conquista do campeonato da Europa.

"O andebol joga-se com as mãos, mas é preciso ter os pés assentes na terra", atira.

Desde 2006 que Portugal não marca presença num campeonato europeu ou mundial. Estar, em janeiro, no Euro 2020 "é o primeiro grande passo para o futuro do andebol em Portugal". Só depois, diz, "podemos sonhar com um título".

"A ambição é o limite e esta seleção, pela qualidade que tem, pela geração de excelentes jogadores que tem, merece estar nesses palcos europeus", remata.