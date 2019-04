É mais um passo. A própria decisão do Papa de fazer isto assim é um sinal à Igreja de que este caminho sinodal é um caminho que vale a pena realmente ser uma aposta séria da Igreja do século XXI.

O Papa também teve a capacidade de valorizar tudo aquilo que foi feito para trás. É uma Exortação com muita citação dos documentos que antes foram publicados. O Papa teria autoridade e legitimidade para isso, mas não quis escrever isto a partir do zero, ‘agora é que eu vou dizer aqui umas coisas’.

É longo. O Papa aborda menos temas e mais profundamente e com uma capacidade maior de falar à vida dos jovens, em vez de tocar todos os temas possíveis e depois aquilo ser tipo uma lista de compras dos temas que a Igreja tem que tocar, mas no fim de contas não há substância que possa ser trabalhada.

Na verdade este documento é escrito pelo Papa, mas vem no seguimento de um caminho que já é longo, de um processo sinodal, como o Papa não se cansa de repetir, aliás no próprio documento. Portanto, o documento não traz uma data de novidades de que nunca tenhamos falado, é um rearranjar, um rearrumar destes temas, a partir da pena do Papa.

Em vésperas do Dia Mundial da Juventude (14 abril, Domingo de Ramos) conversou com a Renascença e com a agência Ecclesia a propósito da Exortação Apostólica “Cristo Vive” , recém publicada pelo Papa, na sequência do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens.

Tomás Virtuoso tem 25 anos. Formado em Economia, faz parte do Secretariado Internacional das Equipas de Jovens de Nossa Senhora (EJNS), que tem atualmente sede em Portugal. O ano passado foi o representante mundial deste movimento na reunião com o Papa de preparação do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens e, já este ano, participou como voluntário na Jornada Mundial da Juventude no Panamá.

É uma coisa interessantíssima. A Exortação Apostólica já vai lançada quando o Papa vem com esse capítulo. O Papa pára e diz assim – ‘meus amigos, mais do que nos preocuparmos como é que anunciamos o que queremos anunciar, ou preocuparmo-nos demasiado com as formas, os métodos ou as estratégias, vale a pena parar para perguntar o que é que nós queremos anunciar? O que é que nós temos de diferente, o que é que nós temos de relevante, que possa falar à vida dos jovens de cada tempo?'

O terceiro tema é o dos abusos sexuais, em que o Papa, depois de referir o horror que isto é e as soluções que foram encontradas, diz aos jovens - e eu fiquei muito comovido com isto – que uma mãe nunca se abandona. Seja a mãe o que seja, faça a mãe o que faça, temos de ter a coragem para apontar o dedo à mãe quando é preciso, mas a mãe não se abandona.

Depois a questão das migrações, que se liga com a questão da identidade, da abertura ao outro, da cultura do encontro, que o Papa põe muito em foco nos vários discursos que vai fazendo, e que me parece um tema fundamental para os dias de hoje.

E depois o Papa faz uma coisa interessante que é um capítulo, que é relativamente longo, sobre três temas fundamentais, que eu acho que talvez tenham sido os mais falados de todos. A começar a questão do digital: como é que hoje a Igreja é capaz de fazer uma proposta e de ser relevante no mundo digital, mas - e isto para mim parece-me importante - não querer ceder a todas as lógicas do mundo digital, porque há alguma coisa de perene e de estável e de sólido que a Igreja tem, que manifestamente o mundo digital não tem e é bom que também a Igreja não queira ceder em tudo.

Há várias mensagens nesta Exortação. O Papa diz, por exemplo, que a Igreja ‘não é um museu', alerta para 'as ideologias que escravizam' e desafia os jovens a 'cuidarem do Senhor como cuidam da ligação à net'. Diz também que 'os jovens são o agora de Deus'. Estes são os desafios mais importantes, na sua opinião?

Esse pode ser o problema da Pastoral Juvenil, nunca ter pensado nisso e ter olhado mais para as formas?

Não sei, em parte pode ter sido. Muitas vezes estamos tão preocupados com a forma, que o conteúdo da mensagem que queremos transmitir vai sendo progressivamente deixado de fora. A forma como está escrito parece um avô a relembrar-nos coisas fundamentais, a dizer 'Deus ama-te, Cristo salva-te, Cristo vive, o Espírito Santo acompanha-te no teu caminho’. Até o facto de acabar com uma citação do 'Enamora-te', uma oração do padre jesuíta Pedro Arrupe, é o clímax do capítulo.

É muito interessante que o Papa o queira pôr praticamente no centro da Exortação, porque é o capítulo quarto, e eles são nove. No fundo a questão fundamental é esta - nós precisamos de cuidar aquilo que queremos transmitir a cada um dos jovens, e sobretudo ter uma noção clara de que não temos nada mais a oferecer a cada um dos jovens que não a pessoa de Jesus, e como a pessoa de Jesus realmente lhes pode mudar a vida, e pode ser a resposta fundamental às questões mais profundas que eles têm no seu coração.

No capítulo que é dedicado à pastoral juvenil, o Papa aponta vários caminhos a seguir e lembra que não pode haver pastoral para os jovens sem o seu envolvimento. É importante que isso seja tido em conta e seguido pela Igreja?

Claro, sobretudo tendo em ideia até uma coisa que o Papa diz no documento, quando fala das escolas católicas, que é a importância de integrar os saberes da cabeça, do coração e das mãos. Também é isso que eu acho que tem de se pedir aos jovens de hoje, esta capacidade de, estando dentro da Igreja, possam eles mesmo cuidar não só do seu coração, e portanto da sua intimidade com Jesus.

Que a Igreja possa dar-lhes uma experiência de oração e de vida íntima com Jesus profunda, mas que também lhes possa dar a capacidade de não só fazer coisas, pôr em prática os planos da pastoral juvenil, como também de pensá-los raiz. Isto muda a forma como os jovens estão na Igreja, não serem espetadores passivos, como o Papa repete muitas vezes, ‘na varanda da sua história’ e ‘na varanda da vida da Igreja’, ou então numa relação quase de supermercado, em que vão, servem-se do que querem, e vão embora, não se vinculam nem se comprometem.

Quem se sente responsável sente-se comprometido, quem se sente responsável sente-se mais parte da vida da Igreja. Como dizia há pouco - ter a Igreja como coisa sua parece-me absolutamente fundamental.

Que conceito é este da 'pastoral juvenil popular', que o Papa introduz neste documento?

É interessante. É um conceito que o Papa aborda em duas áreas distintas. Numa primeira fase deixa uma nota para que se tenha cuidado com certas elitismos nas propostas de pastoral juvenil que se fazem, e que o facto de Jesus ser universal, ser para todos, tem de ter consequências práticas na forma como a Igreja vai estruturando a sua proposta de pastoral juvenil. Portanto, a capacidade de chegar a todos e que, independentemente das circunstâncias e dos percursos de vida, saibamos ser resposta para todos os jovens.

Outra questão é que os próprios jovens sejam o coração da Pastoral Juvenil, e não sejam só são mais um satélite. Quer dizer, não chegar aos jovens com produtos acabados, que eles depois aproveitam como querem, mas que, em última análise, até podem ter uma relação de cultura de descarte - 'eu aproveitei, eu tirei o que queria, e agora deito fora'. Não, a ‘pastoral popular juvenil’ é uma pastoral enraizada na própria realidade de cada um dos jovens, que parte das aspirações que eles têm, e que tem nos jovens o seu principal meio de concretização.

Pela experiência que tem, em Portugal já se está a fazer mais esse caminho ao nível da pastoral juvenil?

Nas Equipas de Jovens de Nossa Senhora (EJNS), que é um movimento de que muito me orgulho de pertencer, a quem devo muitíssimo na minha vida de fé, neste ensinar-me a estar em Igreja, e em amar uma Igreja verdadeiramente universal, agora também com esta experiência no Secretariado Internacional... Sim, realmente o que eu vou vendo é este espaço que se dá aos jovens, de não serem só as mãos, mas também serem o coração e a cabeça. E a capacidade que os jovens têm de ler alguns sinais dos tempos. É um facto que também precisamos da experiência de vida, precisamos dos mais velhos, mas os jovens estão nos sítios onde a juventude hoje acontece.

Portanto, esta confiança de que os jovens de hoje podem saber ler os sinais dos tempos, eu tenho visto isso nas Equipas, e é muito bonito ver como quando se põe uma medida alta ao jovem, ele tem esse desejo de cumprimento, e vai lá. Não se pode infantilizar os jovens, achando-se que não têm capacidade de se levar a sério, só querem brincadeira e vida fácil. Isso às vezes pode ser verdade, mas no fundo, no fundo, no coração de cada jovem há este desejo de se sentir realizado, e de saber que é feito para coisas grandes. É isso que tenho experienciado nas Equipas.

Retomando a questão dos abusos, e o pedido do Papa aos jovens para que não se deixem abater pelas ‘falhas da Igreja’. Corre-se o risco de se perder a confiança dos jovens por causa destes escândalos?

Eu acho que sim, e é importante olharmos para a questão sem rodeios. Arrisco mesmo a dizer que nenhuma outra é tão danosa para a relação de confiança entre os jovens e a Igreja como esta. E ainda bem que é, porque aqui os jovens não estão enganados quando dizem ‘quero que alguém que acompanhe o meu coração e o meu crescimento de vida, não esteja envolvido em suspeitas por causa dos abusos sexuais, de consciência ou de poder’. É importante não focar só os abusos sexuais, que são o problema mais dramático e mais visível, mas os outros também são relevantes.

Acho fundamental termos a capacidade de não olhar este problema dos abusos como sendo de padres, cardeais e do Papa. Também é uma questão nossa porque levanta desafios importantes à nossa vida: como é que eu como jovem, e nós como jovens católicos, e nos meios católicos, que cultura de poder é que temos? É poder como serviço, ou como dominação do outro? Como fomentamos, nos meios católicos, a transparência e a unidade de vida?

Pessoas que são uma coisa em todas as vertentes da sua vida. Ter a capacidade de recusar as vidas duplas. Porque, a meu ver, o tema dos abusos sexuais está relacionado com estes temas. Depois, infelizmente levantam-se outros temas, como o celibato, que são laterais e desfocam do tema fundamental aqui, que é um problema de poder, de capacidade de viver a vida com transparência, com simplicidade, sem duplicidade de discurso, ‘eu sou aqui uma coisa, e sou ali outra’.

Portanto esta questão dos abusos sexuais, parece-me, pode ser muito útil para nós jovens crescermos saudavelmente, porque há um perigo nesta vontade de dar mais poder aos jovens e pô-los protagonistas, que é, se em vez de estarmos a formar gente ao serviço dos outros, estamos a formar monstros com egos intermináveis, de jovens que se não estão no centro… e sobretudo neste tempo de responsabilidade, e de JMJ em Portugal, é muito importante formar os jovens na consciência de que o servir é humilde e desinteressado, e não um permanente procurar que o meu ego cresça.

O tema dos abusos sexuais não é um cometa, um satélite muito afastado! Não! Está no centro do que queremos propor aos jovens, em cada tempo.