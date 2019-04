Governo lança linha de crédito para apoiar compra de táxis elétricos

O Governo lança esta sexta-feira uma linha de crédito de 200 mil euros, para apoiar a compra de táxis elétricos e postos de carregamento, no âmbito dos incentivos à descarbonização e à modernização do setor.

Uma nota do Ministério do Ambiente e da Transição Energética adianta que a linha de financiamento vai permitir apoiar a aquisição de táxis elétricos e o apoio vai desde cinco mil euros até aos 12.500 euros consoante a idade da viatura substituída a abater.

Contudo, o financiamento do Estado está limitado a um veículo por beneficiário.

Os candidatos, que têm de apresentar a candidatura até ao dia 31 de julho, podem ainda obter um apoio de 100% do custo dos postos de carregamento, até ao montante de dois mil euros por posto.

“As candidaturas devem ser submetidas através de formulário ‘on-line’ disponível no ‘site’ oficial do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, onde pode ser consultada toda a informação sobre o aviso”, explica a nota.

A linha de financiamento foi criada através do Fundo para o Serviço Público de Transportes.

A descarbonização dos veículos tem sido uma das bandeiras do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, tendo na quarta-feira defendido a alteração dos contingentes de táxis nas áreas metropolitanas, como forma de modernização do setor.

“Num contexto de descarbonização, o pior que pode acontecer é haver um veículo a deslocar-se e limitar-se a libertar emissões pelo tubo de escape”, disse o ministro numa audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Matos Fernandes sublinhou que o Governo “tudo fez durante esta legislatura” no sentido da modernização do setor do táxi.