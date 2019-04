José de Sousa Lameira eleito vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura

O juiz conselheiro José Sousa Lameira é o novo vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CMS) após vencer as eleições desta quinta-feira, com 990 votos, disse o presidente do órgão de gestão e disciplina dos magistrados.

José Sousa Lameira conseguiu 990 votos contra os 541 alcançados pela lista A, encabeçada pelo juiz Mário Belo Morgado, que se recandidatou à vice-presidência, num universo de 1.665 magistrados votantes.

De entre os 1.665 votos, 106 eram brancos e 28 nulos.

Globalmente a lista B, liderada por José Sousa Lameira, conseguiu eleger cinco dos sete vogais do CSM que estavam a sufrágio e a lista A dois vogais.

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça e por inerência presidente do CSM, conselheiro António Joaquim Piçarra, congratulou-se “pela votação expressiva”.

“Estas eleições revelam uma escolha, um caminho para os próximos anos e realço, com muita satisfação, a adesão expressiva por parte dos juízes”, afirmou o magistrado, ressalvando que a votação de hoje “não deixa agora de representar uma mudança”.