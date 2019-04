Rúben Dias confessa que expulsão no Eintracht ajudou o Benfica

Rúben Dias, central do Benfica, reconhece que a expulsão de Obite N'Dicka ajudou o trabalho da equipa encarnada, e alerta que a eliminatória ainda não está decidida, apesar da vitória caseira por 4-2:

"Foi um bom resultado contra uma equipa muito forte e que não perdia há muito tempo. A expulsão ajudou-nos, claro, porque conseguimos ter um maior controlo. Num momento do jogo poderíamos ter feito o 5-1, e acabamos por sofrer o 4-2. Não deixa de ser um resultado bom, e temos agora a segunda parte por disputar", começou por dizer à SIC.

O central das águias destaca o seu golo, de canto, devido à importância para a eliminatória, mas diz que nada está finalizado na eliminatória contra a equipa alemã: "Foi um golo importante para ajudar a equipa. A eliminatória estaria sempre em aberto, seja qual fosse o resultado. Nunca se poderia esperar que estivesse feito".

Depois de alguns meses a fazer parelha com Ferro, Rúben Dias voltou a jogar com Jardel, à semelhança do que já tinha feito frente ao Sporting, para a Taça de Portugal, decisões que Rúben Dias deixa para o técnico Bruno Lage:

"Quer a jogar com o Jardel ou o Ferro, o importante é ajudar. Faz parte da gestão que o mister entende e jogamos todos para o mesmo, que é ajudar o Benfica a ganhar", disse.

Cervi satisfeito pela titularidade

O avançado argentino Franco Cervi tem perdido protagonismo na formação encarnada após a entrada de Bruno Lage para o comando técnico. Cervi destaca a titularidade contra o Eintracht, nos quartos de final da Liga Europa, e mostrou-se satisfeito pela exibição e resultado alcançado:

"É muito importante para mim voltar a jogar. Treinamos sempre para estar à disposição e quero ajudar a equipa, que é o mais importante. Foi um jogo muito disputado, eles são fortes, mas entramos bem taticamente e fizemos uma grande vitória", disse também à SIC.

Cervi reconhece que não tem sido tanto utilizado nos últimos meses, condição que "faz parte da profissão". "Nem sempre corre tudo bem e trabalhamos para o mister nos escolher quando precisar", adicionou.

À semelhança de Rúben Dias, Cervi também diz que nada está decidido no desfecho da eliminatória. "Falta o segundo jogo, mas é bom ter a vantagem. Se lá fizermos um golo, será muito importante e é isso mesmo que vamos tentar".