Gonçalo Guedes coloca o Valência muito perto das meias-finais

Gonçalo Guedes foi uma das grandes figuras da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O avançado português apontou dois golos no Estadio de La Ceramica, casa do Villarreal, e colocou o Valência muito perto dos quartos de final.

O luso abriu o marcador aos seis minutos de jogo, após Parejo ter falhado um penálti. Cazorla empatou a partida para o Villarreal, que tinha eliminado o Sporting nos 16 avos de final da prova.

Já no período de descontos, Wass fez o 2-1, e, aos 93 minutos, Gonçalo Guedes fez o terceiro e último golo da partida, e colocou o Valência com pé e meio na meia-final.

Equipas inglesas em vantagem

O Arsenal venceu a primeira mão da eliminatória-cartaz destes quartos de final, contra o Nápoles. Em casa, Londres, os "gunners" venceram por 2-0 a equipa napolitana, que contou com o português Mário Rui no onze inicial.

Aaron Ramsey fez o primeiro da partida, aos 15 minutos de jogo. Koulibaly fez um autogolo aos 25 minutos, resultado que se manteve até ao final da partida.

O Chelsea venceu no terreno do Slavia de Praga por 1-0, resultado que dá boas perspetivas de qualificação à meia-final. O golo da vitória dos "blues" surgiu muito perto do apito final, aos 86 minutos, por Marcos Alonso.

O vencedor da eliminatória entre Chelsea e Slavia de Praga vai defrontar o vencedor entre Eintracht Frankfurt e Benfica.