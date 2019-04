Bebé concebido "in vitro" com ADN de três pessoas diferentes nasceu na Grécia

Um bebé concebido com o ADN de três pessoas diferentes nasceu na Grécia, fruto de uma técnica controversa utilizada pela primeira vez num caso de infertilidade, anunciou quinta-feira a equipa médica greco-espanhola que realizou a experiência.

Este método já tinha sido utilizado em 2016 no México para evitar a transmissão de uma doença hereditária da mãe.

Desta vez, o bebé, do sexo masculino, nasceu, com 2,960 quilogramas, na quarta-feira de uma mãe grega com 32 anos, que tentou por várias vezes sem sucesso fecundações "in vitro", precisou num comunicado o Institute of Life, onde o bebé nasceu.

De acordo com esta tecnologia de conceção assistida, a equipa liderada pelo embriologista grego Panagiotis Psathas transferiu material genético contendo cromossomas da mãe para um óvulo doador cujo material genético tinha sido removido. A fertilização foi então realizada "in vitro" com o esperma do pai e o embrião implantado no útero da mãe.

"Como cientistas, temos muito orgulho em anunciar uma inovação internacional na procriação assistida", acrescentou Psathas.

Segundo o cientista, "agora é possível às mulheres que tiveram múltiplas falhas na fertilização ‘in vitro’ ou que sofrem de doenças genéticas raras mitocondriais ter um filho."

Falando de "revolução na reprodução assistida", o bioquímico português Nuno Costa Borges, colega de equipa de Psathas e cofundador do centro Embryotools, em Espanha, elogiou "a técnica extraordinária que irá permitir a inúmeras mulheres realizarem o seu sonho de se tornarem mães com seu próprio material genético".

“Não parece eticamente prudente e responsável"



Em abril de 2016, no México, o bebé que nasceu através desta técnica tinha sido concebido porque a mãe sofreu da síndrome de Leigh, uma rara desordem hereditária metabólica e já tinha enviado os seus genes para duas crianças, as quais morreram devido a esta doença.

Mas usar esse método para tratar a infertilidade levanta questões éticas.

À Renascença, a diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Ana Sofia Carvalho, considera o assunto “complexo”.

“No Reino Unido uma técnica similar é utilizada permitindo, em caso de doenças graves liga das ao DNA mitocondrial, substituir as mitocôndrias com defeito genético por mitocôndrias de dadoras saudáveis. Esta técnica é legal desde 2015 mas só é aprovada em casos extremos”, lembra.

A experiência na Grécia, no entanto, e segundo Ana Sofia Carvalho, “parece ter sido realizada para aumentar a possibilidade da técnica de PMA ter sucesso e não com o objetivo de curar uma doença grave e incapacita te”. “Aí, claro, as questões éticas são mais relevantes. Não estamos a utilizar as técnicas para evitar a transmissão de uma doença mas somente para que um casal tenha um filho geneticamente relacionado”, lamenta.

A diretora do Instituto de Bioética da Universidade Católica lembra ainda que o método é “altamente invasivo” e acarreta “potenciais riscos” para a criança que vai nascer. “Não parece eticamente prudente e responsável avançar sem que exista evidência científica robusta”, conclui Ana Sofia Carvalho.