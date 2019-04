Aboubakar, o cúmplice que faltava no ataque ao bicampeonato

Aboubakar está de regresso às opções de Sérgio Conceição, com a equipa a ganhar criatividade nas ações ofensivas e maior capacidade de finalização. A leitura do treinador e antigo avançado do FC Porto, José Alberto Costa, não deixa dúvidas quanto à relevância de que se reveste o regresso do camaronês às opções do treinador, quando faltam seis jogos para o fim do campeonato.

Não deixando de salvaguardar a importância de o jogador se apresentar em boas condições para competir ao mais alto nível, José Alberto Costa faz notar que “tendo todos disponíveis, Sérgio Conceição dispõe de uma série de combinações que pode fazer, não tanto pelo posicionamento de Aboubakar, que será sempre uma presença na área e último homem do ataque do FC Porto, mas pelo tipo de cumplicidades que este pode estabelecer com Brahimi, Marega, Soares, etc.”.

Questionado pela Renascença sobre a deslocação do FC Porto a Portimão, este sábado, para o campeonato, José Alberto Costa reconhece que, pelo facto de surgir a meio da eliminatória com o Liverpool para a Liga dos Campeões, se trata de um desafio para Sérgio Conceição, na medida em que “pela densidade competitiva, pela concentração de jogos, é sempre um dilema e um problema de análise, o que não quer dizer que no final não tenha resolução”.

José Alberto Costa, nesta entrevista a Bola Branca, considera que o Porto é teoricamente favorito frente ao Portimonense, mas esse favoritismo não é total pelo facto de os algarvios já terem derrotado em casa Benfica e Sporting, e por a equipa azul branca se apresentar no Algarve, a meio da eliminatória europeia. A juntar a estes fatores há, na opinião do antigo avançado, “a perigosidade que a equipa do Portimonense apresenta na sua qualidade de jogo, que leva a pensar que, a qualquer momento, pode ter um rendimento que retire favoritismo ao FC Porto".

O Portimonense-FC Porto está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Portimão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.