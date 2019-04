Tudo resolvido. Tata Martino conta com Corona para a Gold Cup

Tudo resolvido. O selecionador mexicano Tata Martino diz que está resolvida a polémica relacionada com a lesão de Jesús Corona, e conta com o extremo do FC Porto para a Gold Cup, maior prova de seleções no continente norte-americano, que se disputa este verão.

Em causa está a lesão de Corona que o impediu de viajar até ao estágio da seleção mexicana nos Estados Unidos da América. Tata Martino criticou a forma como o FC Porto comunicou a lesão do extremo, sem o envio de um relatório médico.

O selecionador fazia questão que Corona, apesar da lesão, viajasse até ao estágio para conhecer o novo selecionador, mas o FC Porto impediu a deslocação, porque a viagem implicaria "a perda de três dias de tratamento".

Algumas semanas após a polémica, Tata Martino diz que a sua equipa médica viajou até ao Porto para conferir os relatórios médicos da lesão de Corona e confirma que conta com o extremo do FC Porto para a Gold Cup, que se disputa entre 15 de junho e 7 de julho, nos Estados Unidos da América, Costa Rica e Jamaica.

"Houve uma viagem da nossa equipa médica para o Porto, estiveram com os médicos do FC Porto, com o jogador e creio que houve o reconhecimento de que não nos forneceram a informação necessária sobre o jogador. A partir de agora começamos uma nova etapa. O Corona está contemplado para a Gold Cup, tal como esteve para a anterior data da FIFA", disse em entrevista ao canal TDN.