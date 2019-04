Jovic "não está interessado" no Barcelona

Luka Jovic não está interessado em transferir-se para o Barcelona. A garantia é dada pelo pai do avançado sérvio do Eintracht Frankfurt, que diz que a prioridade do goleador é jogar com regularidade.

"Eu e o Luka tivemos várias propostas, uma delas é do Barcelona, mas ele não está interessado. Há poucos dias disse-me que a saída do Eintracht não era uma questão de dinheiro, porque queria jogar com regularidade, e não sabe se terá essa possibilidade um clube tão grande", disse em entrevista ao jornal "Bild".

O pai do avançado sérvio, ainda emprestado pelo Benfica ao Eintracht Frankfurt, pondera mesmo continuar no clube alemão por mais uma temporada, confirmando a notícia do jornal alemão "Frankfurter Runschau":

"Ele vê a possibilidade de se qualificar para a Liga dos Campeões com o Eintracht e continuar por aqui", disse.

O Eintracht Frankfurt vai acionar a cláusula de opção que tem em seu poder e o Benfica terá 30% do valor de uma futura transferência. Formado no Estrela Vermelha, Jovic transferiu-se para o Benfica no inverno de 2016. Fez apenas dois jogos pela equipa principal. Utilizado em seis partidas da equipa B, marcou dois golos.

Na época passada foi emprestado ao Eintracht Frankfurt e convenceu com nove golos, em 27 jogos. Esta temporada, é o melhor marcador da equipa, com 24 golos, em 38 jogos.