Silas estranha situação do Chaves. "Devia estar a lutar pela Europa"

Silas prepara a sua equipa para um desafio de alto nível de dificuldade, sexta-feira, com o Chaves. Na opinião do treinador do Belenenses SAD, os transmontanos "têm um dos melhores plantéis da I Liga e deviam estar a lutar pela Europa".

A verdade é que o Chaves está em penúltimo lugar, a correr risco de descida e os jogadores "vão dar tudo para mostrar que merecem estar noutra classificação". Por estas razões, Silas prevê um jogo complicado, na abertura da jornada 29.

O Belenenses SAD está numa posição confortável na tabela classificativa, a salvo da descida e a nove pontos do quinto lugar, que dará acesso à Liga Europa. Um objetivo que "já é muito díficil de alcançar". "O Moreirense já tem uma vantagem confortável e ainda vai ganhar mais jogos", rematou o treinador, em conferência de imprensa.

O Belenenses SAD-Chaves, jogo de arranque da jornada 29 da I Liga, disputa-se esta sexta-feira, às 20h30.