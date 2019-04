José Mota exige que Chaves não cometa erros de Guimarães

José Mota não quer ver repetidos os erros que os jogadores do Chaves cometeram em Guimarães e que contribuíram para a derrota, por 4-0, frente ao Vitória. No jogo com o Belenenses SAD, o comportamento terá de ser, obrigatoriamente, diferente.

"Não vamos cometer os mesmos erros [de Guimarães]. Esse jogo serviu para termos consciência de que temos de jogar à Chaves e não de uma forma diferente. Não podemos cometer os mesmos erros [com o Belenenses SAD]", avisou o treinador dos flavienses, em conferência de imprensa.

O Chaves é penúltimo classificado da I Liga, está a quatro pontos do Tondela, o primeiro clube acima da linha de água, e as contas obrigam os transmontanos a vencer. "Temos de olhar para aquilo que pretendemos, que é pontos e alento para a manutenção. Este jogo não é decisivo, mas é importante para as nossas ambições", disse Mota.

Pela frente terá um Belenenses SAD tranquilo, na primeira metade da tabela, e "com individualidades muito interessantes". O treinador espera um adversário fiel às ideias que tem apresentado durante toda a época e o desafio será exigente.

Esta época, Mota já sentiu essa força da equipa de Silas. Quando treinava o Aves, na deslocação ao Estádio Nacional, o treinador perdeu, por 5-2. Foi um dos 399 jogos que contabiliza como treinador na I Liga. Esta sexta-feira cumprirá o jogo 400. A partida está marcada para as 20h30.