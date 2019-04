Casa do Douro volta a ser pública. Solução não agrada a todos

Longe vão os tempos em que a Casa do Douro, no Peso da Régua, era uma instituição mais credenciada. Criada em 1932 pelo Estado Novo, tinha como objetivos intervir na regulação do mercado e prestar um conjunto de serviços socioprofissionais aos viticultores da Região Demarcada do Douro, com competências atribuídas pelo Estado.

A instituição da lavoura duriense foi perdendo competências com o passar dos anos, ao mesmo tempo que ia acumulando dívidas. Só ao Estado, a dívida atingiu os 160 milhões de euros.

Para tentar resolver o problema, o anterior Governo, liderado por Pedro Passos Coelho, preparou um plano que incluiu uma alteração legislativa, transformando o estatuto de direito público e inscrição obrigatória em associação de direito privado e de inscrição voluntária.

Assim, em dezembro de 2014, a natureza pública da instituição foi extinta e foi posteriormente aberto um concurso para a gestão privada da instituição, que foi ganho pela Federação Renovação do Douro.

Recentemente, a Assembleia da República aprovou um projeto de lei conjunto do PS, BE, PCP e PEV que restaura a Casa do Douro como associação pública de inscrição obrigatória.

A solução conjunta, aprovada pelos quatro partidos, contou ainda com o voto a favor de Manuela Tender, deputada do PSD eleita pelo distrito de Vila Real.

O documento aprovado também “anula a inscrição do edifício da sede da Casa do Douro no Peso da Régua, distrito de Vila Real, a favor de qualquer outra entidade”.

"Grande consenso"

Os deputados socialistas eleitos por Vila Real, Francisco Rocha e Ascenso Simões, congratularam-se com esta solução conjunta, com Francisco Rocha a afirmar em comunicado que “hoje é um dia feliz, porque estamos a culminar um processo político longo que exigiu ponderação, participação diálogo, para alcançar consenso alargado”.

O deputado socialista realça ainda “o grande consenso em torno da proposta”, não só “com os partidos de esquerda, mas também com o PSD (…), pela voz dos seus autarcas representados na Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro”.

A solução conjunta que restaura a Casa do Douro como associação pública e de inscrição obrigatória prevê a realização de eleições 150 dias após a publicação da nova lei em Diário da República.