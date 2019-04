Portimonense quer fazer ao Porto o que o Porto pretende fazer ao Liverpool

Difícil, mas não impossível. O "slogan" que se aplica ao FC Porto na Liga dos Campeões, cai que nem uma luva ao Portimonense, que este sábado recebe os portistas na ressaca da derrota de Liverpool.

O presidente do Portimonense Sport Clube, Fernando Rocha, em declarações a Bola Branca, sublinha a vontade do emblema algarvio de somar os três pontos, embora reconheça que não será fácil impor nova derrota ao Porto em apenas quatro dias.



“No FC Porto as pessoas sabem que nunca perdem dois jogos seguidos ou, pelo menos, nunca querem perder dois jogos consecutivos. São jogos diferentes. Este, aqui, para o campeonato, também é muito importante para o FC Porto, que não pode perder. Mas também é importante para o Portimonense, que também quer ganhar. Vai ser, com certeza, um jogo muito bem disputado", diz Fernando Rocha.



Derrota em Tondela não deixou marcas

Na jornada anterior, o Portimonense saiu derrotado de Tondela (3-2). O dirigente fala de um desfecho inesperado, depois de a equipa ter estado em vantagem (0-2), mas sublinha que não deixou marcas na equipa.



“Por aquilo que conheço desta casa, sei que não deixa marcas; aquilo que os atletas e toda a estrutura do futebol profissional querem é ganhar o jogo, porque é assim que se vive no Portimonense. Contra as grandes equipas o Portimonense costuma galvanizar-se, praticar um bom futebol e muitas vezes com resultados positivos”, lembra nesta entrevista à Renascença, Fernando Rocha.



Os outros grandes perderam em Portimão

Esta época, Benfica e Sporting saíram derrotados de Portimão. O FC Porto visita o reduto algarvio a seis jornadas do fim e com o Portimonense longe do fulgor que já revelou esta temporada. Nos últimos dez jogos, a equipa de António Folha somou sete derrotas e só ganhou ao Nacional, em casa.



Fernando Rocha considera que a saída de vários jogadores contribuiu para este ciclo menos conseguido da equipa. Sublinha, porém, que em Portimão, a permanência está garantida, com a equipa nos 32 pontos a seis jornadas do fim.

“Não tenho dúvidas nenhumas, nem eu nem ninguém da estrutura; a equipa teve que alienar algum património, neste caso, jogadores de grande qualidade. Se chegarmos ao Barcelona, lhe tirarmos o Messi e mais dois ou três, também sentirá dificuldades. É o que aconteceu ao Portimonense, mas a SAD sabe o que está a fazer, tem a situação controlada. Com certeza que o final de campeonato será tranquilo e, para o ano, cá estaremos para fazer mais uma boa época”, conclui.



O Portimonense-FC Porto, a contar para a 29ª jornada do campeonato, realiza-se no sábado, às 18h00 Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.