Nuno Valente espera que conquistar pontos frente ao Benfica

Nuno Valente tem a expectativa de conquistar pontos frente ao Benfica, no domingo, no Estádio da Luz. Apesar de prever "um jogo extremamente difícil", o médio do Vitória de Setúbal espera que a equipa consiga aproveitar a oportunidade.

O Vitória ganhou os dois últimos jogos, frente a Feirense e Marítimo, e esse "oxigénio dá outra confiança", sublinha o jogador. Envolvido na luta pelo título, o Benfica está obrigado a vencer e Nuno Valente acredita que os encarnados vão tentar encostar o Vitória e essa intenção terá de ser combatida com organização.

"Temos de estar organizados e compactos. Dessa forma, acreditamos que podemos criar problemas ao Benfica", observa.



O jogador, de 27 anos, chegou esta época ao Bonfim, proveniente do Arouca, e faz um balanço positivo da sua experiência no Vitória. O clube está na luta pela permanência e ocupa o 11º lugar, com quatro pontos de vantagem sobre a zona de descida.

O Benfica-Vitória de Setúbal, a contar para a 29ª jornada do campeonato, está marcado para domingo, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.