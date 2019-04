Doentes de Parkinson chegam a esperar um ano por uma consulta

Dessa campanha faz parte um vídeo, no qual testemunhos reais revelam como se vive de forma positiva com a doença.

Segundo a associação, os longos períodos de espera são prejudiciais, devido à dificuldade em acertar com o tratamento mais adequado.

Este ano, a empresa “Delta Cafés” uniu-se à ação e distribuiu cerca de cinco milhões de saquetas de açúcar com os depoimentos dos doentes.

Linha telefónica gratuita para dúvidas

Para esclarecer dúvidas sobre a doença de Parkinson, a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson criou uma linha telefónica em parceria com o Campus Neurológico (CNS).

O número é: 261 330 709. Está em funcionamento aos sábados, entre as 18h00 e as 19h00, e as chamadas são totalmente gratuitas. O atendimento é feito por neurologistas.

A Doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum ao nível de mundial, só ficando atrás da Doença de Alzheimer.

Em Portugal, existem entre 18 e 20 mil pessoas com esta doença de movimento, sendo que, todos os anos são identificados cerca de dois mil novos casos.

Para tratamento, é recomendado que os doentes sejam acompanhados por equipas multidisciplinares, incluindo neurologistas, fisioterapeutas e terapeutas de fala. Contudo, o acesso a esses cuidados ainda é muito escasso e com grandes assimetrias no país, refere o diretor do CNS, Joaquim Ferreira.

Ainda assim, segundo o também professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, “felizmente, quase todos os medicamentos e as mais recentes tecnologias para tratar a doença estão disponíveis em Portugal. Apenas temos de garantir que todos os doentes têm acesso e tempo útil, a esses tratamentos”.