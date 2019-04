Sete detidos em empresas de pirotecnia

A PSP deteve sete pessoas numa operação de fiscalização a empresas de pirotecnia.

Trata-se da segunda fase da operação FireWork, uma ação que, segundo apurou a Renascença, decorre em várias localidades dos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e também no Funchal.

Há ainda 13 mandados de busca em curso numa investigação desencadeada há cerca de um ano e que teve origem na denúncia de armazenamento ilegal de produtos pirotécnicos na Madeira.