Diego Costa leva oito jogos de suspensão

Diego Costa não voltará a jogar esta temporada e fica ainda castigado para o primeiro jogo do Atlético de Madrid em Espanha, na próxima época. O avançado foi punido com oitos jogos de suspensão, na sequência da expulsão no clássico com o Barcelona.

Quatro jogos por insultar o árbitro Gil Manzano e outros quatro por ter agarrado o árbitro. Diego terá, ainda, de pagar uma multa de seis mil euros e o Atlético de Madrid de 2800 euros.

É um castigo exemplar para o internacional espanhol que, sendo ratificado, faz com que o ponta de lança não volte a jogar esta época, uma vez que restam sete jornadas para terminar o campeonato e o Atlético não está envolvido em outra competição.

O clube pode recorrer da decisão da Comissão de Competições da Real Federação Espanhola.