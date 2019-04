OCDE. Um quarto do salário dos portugueses vai para impostos

Um trabalhador com um salário médio e sem filhos recebeu em Portugal, em 2018, em média, 73,4% do valor bruto que lhe foi pago, um valor ligeiramente superior ao de 2017 (72,5%).

Os dados, revelados esta quinta-feira num relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), até apontam para um alívio nos impostos e contribuições sobre o rendimento, mas a tributação em Portugal continua acima da média dos países desta organização e acima do valor registado em 2009, o último ano em que a carga fiscal desceu, depois da crise.

Segundo o relatório “Taxing Wagens 2019”, há 22 países na OCDE com menor carga fiscal sobre o trabalho do que Portugal. Depois de somados os impostos e as contribuições para a segurança social, de empregados e empregadores, e descontados todos os benefícios e transferências do Estado, o peso sobre o custo salarial total do trabalhador atinge em Portugal quase 41%. O valor desceu 0,7 pontos percentuais (de 41,4 em 2017, para 40,7 em 2018), e é agora a 14ª mais alta, entre os 36 países da OCDE. Face a 2017, subiu uma posição, está mais de quatro décimas acima da média (36,1).

Os trabalhadores individuais (solteiros, sem filhos), são os mais tributados. Quem tem filhos paga menos impostos, mas mesmo assim são menos beneficiados do que em outros 19 países. Apesar das últimas medidas de apoio à parentalidade, subiram no ranking, para o 17º lugar.