Luka Jovic pondera ficar mais um ano no Eintracht Frankfurt e recusar sair na próxima janela de mercado para um grande da Europa. O jornal alemão "Frankfurter Runschau" informa que o avançado sérvio não quer tomar uma decisão precipitada.

A mudança do Estrela Vermelha para o Benfica, aos 18 anos, não correu bem e Jovic, agora com 21 anos, não quer abraçar um projeto para o qual pode não estar preparado.

Além disso, o jogador foi pai recentemente e sente que Frankfurt é o sítio ideal para viver, nesta fase da sua vida. Jovic está emprestado pelo Benfica o Eintracht Frankfurt, mas o clube alemão vai acionar a cláusula de opção que tem em seu poder. O ponta de lança tem mercado, entre os interessados está o Barcelona, e prevê-se que seja vendido por 60 milhões de euros. O Benfica tem direito a 30% do lucro que o Frankfurt declarar.

Formado no Estrela Vermelha, Jovic transferiu-se para o Benfica no inverno de 2016. Fez apenas dois jogos pela equipa principal. Utilizado em seis partidas da equipa B, marcou dois golos. Na época passada foi emprestado ao Eintracht Frankfurt e convenceu com nove golos, em 27 jogos. Esta temporada, é o melhor marcador da equipa, com 24 golos, em 38 jogos.