Bento XVI aponta revolução sexual dos anos 60 como origem dos escândalos de abusos na Igreja

O Papa emérito Bento XVI aponta a revolução sexual que se seguiu ao maio de 68 e o colapso geral da moral na sociedade como causas dos escândalos de abusos sexuais na Igreja Católica.

Estas afirmações surgem num longo texto de 18 páginas que deveria ser publicado no jornal alemão “Klerusblatt” na Semana Santa, mas que foi divulgado na quarta-feira pelo New York Post e já traduzido em vários órgãos de comunicação internacionais, inclusive para português.

No texto intitulado “A Igreja e os abusos sexuais”, Bento XV Ifaz uma reflexão sobre a atual situação eclesial e expõe as suas propostas para enfrentar esta crise. Diz ainda que alguns seminários católicos têm uma "cultura gay" e, por isso, não preparam os padres de forma adequada.

O documento, escrito em alemão, está dividido em três partes. Na primeira parte, o Papa emérito apresenta o contexto histórico desde a década de 1960, na segunda refere-se aos efeitos na vida dos sacerdotes e na terceira parte faz uma proposta sobre qual deve ser a resposta adequada da Igreja.



Até ao momento, o Vaticano não se pronunciou sobre este documento. Porém, o secretário pessoal do Papa emérito, o arcebispo Georg Gänswein, confirmou ao The Washington Post a autenticidade do documento.

Em fevereiro, a Igreja Católica debateu os abusos sexuais numa cimeira histórica, que terminou com o Papa Francisco a declarar guerra a um flagelo que deve ser erradicado da face da Terra.











[Notícia atualizada às 12h45]