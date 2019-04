Gonzalo Plata espera estrear-se em breve pelo Sporting

Gonzalo Plata espera ter oportunidade de se estrear pelo Sporting, em breve. O extremo equatoriano, que chegou a Alvalade no início do mês de março, depois de ter estado ao serviço da seleção sub-20 do seu país, treina com a equipa principal e, através das redes sociais, manifestou a esperança de poder jogar pelo clube, a curto prazo.

"Estou a finalizar a minha adaptação ao Sporting. Espero estrear-se em breve pela primeira equipa", escreveu o jogador.

Plata, de 18 anos, jogava no Independiente del Valle, do Equador. O jogador tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.