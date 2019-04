Maduro e Cruz Vermelha chegam a acordo sobre ajuda humanitária

Veja também:

Nicolas Maduro chegou a acordo com o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para permitir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela.

O anúncio foi feito esta quinta-feira de manhã (noite de quarta-feira na Venezuela) em Caracas: o Governo e a CICV acertaram “trabalhar em conjunto com os organismos da ONU para trazer à Venezuela toda a ajuda de caráter humanitário possível”, afirmou o Presidente venezuelano na rádio e televisão nacional.

A cooperação acordada deve decorrer "sem politicagem, sem politização farsante e pelos caminhos da legalidade e do respeito", alertou ainda Nicolas Maduro.

O acordo surge depois de uma visita de alguns dias à Venezuela por parte de uma delegação do CICV liderada pelo presidente da organização, Peter Maurer, com quem Maduro se reuniu na terça-feira.

Os parâmetros da ajuda ainda estão a ser negociados pelo chanceler Jorge Arreaza para que depois possam ser inscritos num documento.

Na opinião do líder venezuelano, a Venezuela não está a enfrentar uma crise humanitária. Mas a ONU e outras organizações internacionais têm uma perspetiva diferente.



De acordo com as Nações Unidas, quase um quarto dos 30 milhões de venezuelanos precisam de ajuda "urgente" e há 3,7 milhões de pessoas a sofrer de desnutrição, incluindo 22% das crianças com menos de cinco anos que se encontram sob desnutrição crónica.



Segundo o Banco Mundial, a Venezuela atravessa a pior crise de sua história moderna, com escassez de alimentos, medicamentos e géneros de primeira necessidade. Ao nível económico, existe no país uma hiperinflação projetada de 10.000.000% para 2019.