Está completo o quadro do "play-off" da NBA

O "play-off" da NBA arranca na noite de 13 para 14 de abril. Está tudo a postos para um final de temporada emocionante, depois de uma época regular com suspresas e confirmações. Os Milwaukee Bucks, com o grego Giannis Antetokounmpo como líder, venceram a Conferência Este e fizeram o melhor registo, com 60 vitórias e 22 derrotas.

No Este, Toronto e Philadelphia são os outros grandes candidatos. Os Celtics não tiveram uma época em cheio, mas a experiência de "play-off" pode ajudar a equipa de Brad Stevens, que tem duelo com os Pacers. De regresso ao "play-off" estão Brooklyn Nets, que vão medir forças com os 76ers, Orlando Magic, que defrontam os Raptors, e o Pistons, a última equipa a garantir vaga na fase a eliminar e que terá pela frente os campeões da conferências, os Bucks.

A Oeste, venceram os do costume

A Oeste, o domínio dos Golden State Warriors não foi tão evidente como nos últimos anos, mas os campeões da NBA acabaram por vencer a conferência, com 57 vitórias e 25 derrotas. Os Nuggets foram a grande surpresa, ao terminar no segundo lugar da conferência. Os Rockets não foram além do quarto posto, mas com Harden tudo é possível e na 1ª ronda defrontam os Jazz. Os Thunder ficaram no sexto posto e medem forças com Portland.

A viver um tempo de reajuste não há grande esperança que os Spurs possam lutar pelo título, mas equipa de Greg Popovich está no "play-off" e vai testar os Nuggets. Os Clippers ficaram no oitavo lugar e têm os Warriors pela frente.

LeBron fora do "play-off"

O quadro do "play-off" ficou fechado mais cedo do que a Este. A maior desilusão terão sido os Lakers, que apostaram tudo em LeBron James, mas falharam o apuramento. Anthony Davis também inicia férias mais cedo. Os Pelicans ficaram longe da luta, mas, ainda assim, à frente dos Mavericks, com uma temporada desastrosa na despedida de Dirk Nowitzki.

Outro ilustre que se termina a carreira é Dwyane Wade. Os Heat lutaram bravamente pelo lugar, mas acabaram por ficar pelo caminho. Os Knicks foram a pior equipa da temporada regular, com 17 vitórias e 65 derrotas, não muito longe do paupérrimo registos dos Cavaliers. LeBron deixou Cleveland e a equipa teve uma tempora da de 19 vitórias e 63 derrotas.

A ação continua na noite de 13 para 14 de abril, altura em que arranca a 1ª ronda do "play-off".