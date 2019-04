Detroit Pistons reservam último lugar no "play-off" da NBA

Os Detroit Pistons conquistaram o último lugar de acesso ao "play-off" da NBA. No último jogo da temporada regular, a equipa venceu os New York Knicks, por 89-115, e nem sequer chegou a dar esperança aos Charlotte Hornets, a outra equipa na luta pela vaga final.

Luke Kennard foi o melhor marcador do jogo, no Madison Square Garden, com 27 pontos. Sem Blake Griffin, lesionado, os Pistons contaram com a liderança de Andre Drummond, (20 pontos e 18 ressaltos) e com os 21 pontos de Reggie Jackson. Os Knicks, pior equipa do ano, despediram-se, sem brilho, com a 65ª derrota da época.

A vitória garantia, automaticamente, o lugar aos Pistons, que só perderiam lugar no "play-off" da Conferência Este se perdessem em Nova Iorque e os Hornets vencessem os Magic. No entanto, a equipa de Charlotte foi derrotada, em casa, por 114-122. Mesmo que perdesse, Detroit alcançaria o objetivo.

No "play-off", os Pistons vão defrontar os Milwaukee Bucks, melhor equipa do Este. A temporada regular está fechada e os "play-off" arrancam na noite de sábado para domingo.

NBA

Resultados

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls, 125-109

New York Knicks-Detroit Pistons, 89-115

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors, 132-117

Charlotte Hornets-Orlando Magic, 114-122

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder, 116-127

Brooklyn Nets-Miami Heat, 113-94

Atlanta Hawks-Indiana Pacers, 134-135

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks, 105-94

LA Clippers-Utah Jazz, 143-137

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings, 136-131

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves, 99-95