Nova espécie humana encontrada nas Filipinas

O "Homo luzonensis" terá sido um contemporâneo do "Homo floresiensis" (também conhecido como Hobbit) e do "Homo sapiens", que emergiu em África, há aproximadamente 300 mil anos.

Algumas características são semelhantes às do "Homo sapiens" e às do Hobbit, mas também há traços mais primitivos que fazem lembrar os Australopithecus, que se extinguiram há dois milhões anos.

Com base nos ossos dos animais e nas marcas encontradas na gruta, os cientistas acreditam que estes indivíduos comiam carne e utilizavam ferramentas feitas de pedra.

“Com as descobertas feitas no terreno - os fósseis - e no laboratório, por exemplo ao nível da genética, sabemos agora que a história da evolução humana é mais complexa, com várias espécies distintas contemporâneas do 'sapiens'”, revelou o paleoantropologista Florent Détroit, do Muséum National d'Histoire Naturelle, em Paris, citado pela agência Reuters. “O 'Homo sapiens' não estava sozinho na Terra”, garante.