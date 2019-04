Ténis ou sapatilhas? Há uma loja que as engraxa e ficam "a brilhar"

"Engraxat" nasceu em 2017 em Famalicão pela mão de Alexandre Marques. O jovem de 25 anos engraxa sapatilhas e até tem serviço de urgência.

"No início, havia aquela dúvida sobre quem estaria por detrás do negócio, se a engraxadela funcionaria ou não, se seria financeiramente compensadora, mas, entretanto, a coisa foi passando de boca em boca e hoje posso dizer que o negócio está a correr bem", referiu.

Neto de engraxador, Alexandre trabalhou alguns anos em lojas de desporto, sendo frequentemente questionado pelos clientes sobre como limpar as sapatilhas.

Foi então que lhe surgiu a ideia de se tornar "engraxador de sapatilhas", tendo começado a estruturar o plano de negócios da "Engraxat" em setembro de 2016, com o apoio da equipa do Gabinete de Apoio ao Empreendedor do Famalicão Made IN.

O negócio foi lançado em março de 2017 e no sábado Alexandre abriu a sua loja própria, em Famalicão.

"Agora, os clientes podem deixar diretamente aqui as suas sapatilhas para engraxar", referiu.

Há um serviço de urgência

No entanto, o calçado pode ainda ser deixado em vários locais da cidade, como um café, uma barbearia, uma escola de dança, um ginásio e uma academia de futebol.

Em três ou quatro dias, as sapatilhas ficam prontas, "a brilhar". "A engraxadela acaba por compensar ao cliente, já que há sapatilhas que são extremamente caras e que, depois de passarem pelas minhas mãos, ficam como novas", explicou.

A "Engraxat" tem mesmo um "serviço de urgência", que resolve "na hora" o problema de um qualquer par de sapatilhas pelo qual o cliente não possa esperar.

Nesta loja, o cliente pode optar pela limpeza clássica, relativa apenas ao exterior da sapatilha, ou pela limpeza profunda, que inclui limpeza exterior, interior, serviço de fragrância e desodorização.

A empresa vai também começar a trabalhar com uma transportadora a nível nacional, para recolher e entregar as sapatilhas em qualquer ponto do país, sem que a pessoa tenha de se deslocar a Famalicão.