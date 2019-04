Katie tinha um segredo: estava a desenvolver um algoritmo para captar um buraco negro

Desta equipa faz parte Katherine Bouman, uma jovem cientista que tem andando a desenvolver este algoritmo há seis anos, desde que completou o curso no MIT - Massachusetts Institute of Technology.

Para conseguir esta imagem do centro da galáxia M87, a 54 milhões de ano-luz da Terra, foram precisos telescópios em vários pontos do globo e uma vasta equipa de cerca de 30 cientistas, em colaboração com astrónomos, engenheiros e matemáticos de todo o mundo.

No Twitter, o MIT partilhou uma foto de Katie com os discos que contêm todos os dados utilizados pelos cientistas lado a lado com uma foto da cientista Margaret Hamilton, que ajudou a escrever o algoritmo que permitiu a ida do Homem à Lua.