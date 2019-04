Um duelo especial

"Duelovic". É desta forma que o Record destaca o Benfica-Eintracht desta quinta-feira, a contar para a segunda prova da UEFA, a Liga Europa. O diário da Cofina faz uma montagem fotográfica com Seferofic e Jovic, os goleadores das duas equipas.

A Bola segue a mesma linha, fala num "duelo especial" e escreve: "Fama e orgulho."

No diário O Jogo, o destaque vai para o rescaldo do jogo do FC Porto em Liverpool, com declarações do brasileiro Felipe: "Agora é mudar o 'chip' e ganhar em Portimão."

De volta ao Record, referência para os tempos de Bruno de Carvalho no Sporting: "Prémio de 3,8M em época negra."

"Auditoria é arma para erradicar Bruno" é outra referência na primeira página de O Jogo, que destaca o depoimento prestado na quarta-feira pelo diretor de comunicação do FC Porto em tribunal: "Francisco J. Marques acusa Benfica de espionagem."