Bispo de Vila Real apela à partilha com os mais pobres

O bispo de Vila Real, D. Amândio Tomás, alerta, na mensagem pascal que dirige aos seus diocesanos, para as necessidades dos tempos atuais em que “cresce o número de pobres, necessitados, escravizados, maltratados e oprimidos”.

O prelado sublinha que “há também catástrofes naturais, como a que vitimou o povo irmão de Moçambique” e recorda aos cristãos que “a fé não dispensa a partilha e a caridade, pois não há verdadeira fé, sem a prática de boas obras”.

“Exorto-vos, Irmãos, a ajudar os necessitados de Moçambique, através da Cáritas, e a todos os outros que Deus pôs no nosso caminho”, porque, afirma o bispo transmontano, “a Igreja é caridade e comunhão”. “A fé autêntica atua pela caridade. O Amor, o Diálogo e a União Fraterna são o espelho da Trindade Santíssima”, elucida o prelado.

O bispo de Vila Real convida ainda os cristãos ao perdão, à ajuda mútua, à paz e a socorrerem e consolarem os pobres, os tristes e atribulados.

D. Amândio aproveita também a sua mensagem para fazer uma verdadeira catequese sobre o mistério pascal, afirmando que “está próxima a Páscoa de Jesus Ressuscitado, que nos dá vida eterna, após ter vencido o pecado e a morte”, desejando que “Deus Vos confirme na fé, em Cristo vivo e vitorioso, que dá a vida gloriosa e eterna a que somos chamados”.

“Na Páscoa, celebramos o amor de Cristo vivo, que nos salva e dá a vida”, sintetiza o prelado, lembrando que a Páscoa é atualizada em cada eucaristia.

O bispo de Vila Real faz ainda referência à Exortação Apostólica do Papa Francisco, recentemente publicada, “Cristo Vive”, para realçar que “Jesus peregrina connosco e quer que vivamos com Ele, d’Ele, n’Ele e para Ele. Explica-nos a Escritura, fala de Si e do desígnio salvífico de Deus, como em Emaús, para nos levar ao Pai e à vida gloriosa. Vivemos para anunciar Cristo: ‘Todos, Tudo e Sempre em Missão’”.

D. Amândio Tomás declara que “Deus chama-nos a ser arautos de Cristo, Caminho, Verdade e Vida e faz de nós atores, corresponsáveis e operadores eficazes do anúncio da Boa Nova e do Reino de Deus”. “A intimidade com Jesus é o centro e o objetivo da Exortação do Papa”, observa o bispo de Vila Real, alertando para os perigos de uma vida sem Deus.

“No eclipse de Deus, sem valores e sem norte, há o perigo de endeusar estratégias, planos pastorais e os nossos gostos, em vez de obedecer a Deus, caindo na idolatria do efémero, que não salva, nem nos dá a bem-aventurança, que só Jesus Ressuscitado nos pode dar”, alerta o prelado.

A terminar a sua mensagem, D. Amândio solicita a oração dos fiéis, desejando que Deus a todos “conserve unidos no amor” e “uma Santa Festa da Ressurreição do Senhor”.