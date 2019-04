Dia de protesto em Lisboa. CGTP espera milhares de manifestantes esta tarde

11 abr, 2019 - 06:33 • Lusa

Largo Luís de Camões, Largo do Rato e Santos são o ponto de encontro ao início da tarde.Depois, os manifestantes seguem para o Parlamento para contestar a proposta de revisão do Código do Trabalho.