Equipa de José Gomes empata e ainda respira acima da linha de água

O Reading, treinado por José Gomes, empatou 1-1 em casa do Norwich, líder da segunda divisão inglesa.

O primeiro golo do jogo foi apontado por Meite para a equipa visitante, que esta quarta-feira não contou com Nelson Oliveira no ataque.

No entanto, o Norwich fez jus à liderança no Championship e virou o jogo por Godfrey, aos 86 minutos, e Zimmermann, aos 88.

No entanto, o Reading ainda conseguiu chegar ao empate com um golo de Rinomhota ao minuto 90+6.

Este ponto mantém a equipa de José Gomes acima da linha de água.