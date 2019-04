Barcelona vence fora

O Barcelona venceu o Manchester United, em Inglaterra, por 1-0, em jogo da Liga dos Campeões.

Os catalães beneficiaram de um autogolo de Luke Shaw, após cabeceamento de Luis Suarez.

O jogo colocou frente a frente dois portugueses: Nelson Semedo, do lado do Barcelona, e Dalot, do lado do Manchester.

Na segunda parte, o Barça controlou a partida e a vantagem.

A segunda mão joga-se em Espanha na próxima terça-feira.