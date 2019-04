Schachmann vence e reforça liderança na Volta ao País Basco

O alemão Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) venceu ao sprint a terceira etapa da Volta ao País Basco em bicicleta e aumentou a vantagem na geral individual, que lidera desde o triunfo no primeiro dia.

Schachmann, de 25 anos, conseguiu novo triunfo ao sprint, ao cumprir os 191,4 quilómetros entre Sarriguren e Estibaliz em 4:47.57 horas, batendo sobre a meta dois italianos, Diego Ulissi (UAE Emirates), segundo, e Enrico Battaglin (Katusha-Alpecin), terceiro.

Além da bonificação de tempo, o alemão beneficiou da queda do francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) que o fez perder mais de 12 minutos.

O segundo classificado é agora o espanhol Ion Izagirre (Astana), a 33 segundos do camisola amarela, com o austríaco Patrick Konrad, companheiro de equipa de Schachmann, no terceiro posto, também a 33.

Ricardo Vilela (Burgos-BH), 33.º classificado, e José Gonçalves (Katusha-Alpecin), 37.º, terminaram com o mesmo tempo do vencedor, enquanto Amaro Antunes (CCC) foi 46.º a nove segundos.

Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) cortou a meta 25 segundos depois do vencedor, em 67.º, e é o luso mais bem posicionado na geral, em 46.º, enquanto José Neves (Burgos-BH) abandonou.

Na quinta-feira, a quarta etapa vai ligar Vitoria-Gasteiz a Arrigorriaga, ao longo de 163,6 quilómetros, com um traçado que inclui três contagens de montanha de terceira categoria e uma de primeira, na subida a Bikotz Gane, a cerca de 40 quilómetros da meta.