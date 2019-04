Gonçalo Paciência. “Marcar na Luz pode ser especial"

O avançado português do Eintracht Frankfurt considera que “marcar na Luz pode ser especial porque pode ser importante para a segunda mão”.

Gonçalo Paciência considera que “marcar é sempre bom e gratificante. Atendendo a todo o contexto, ao facto de estarmos nos quartos, seria muito bom para mim e para a equipa”, acrescenta.

O internacional luso refere que a eliminatória da Liga Europa contra o Benfica vai ser “de 50-50”.

“Nós estamos a fazer uma grande temporada, estamos com os índices confiança altos, mas do outro lado está o Benfica, com alguma história nas competições europeias. Vai ser um jogo em que estão duas grandes equipas”, considera.

Gonçalo Paciência refere que “é uma grande honra estar aqui pelo Eintracht. Vai ser um grande jogo e espero que o resultado venha para o nosso lado.”

O Benfica recebe, esta quinta-feira, o Eintracht Frankfurt para os quartos de final da Liga Europa. O jogo tem relato na Renascença às 20h00 e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.