Grupo Renascença Multimédia com novo sistema de visual radio

Renascença, RFM e Mega Hits, três das quatro rádios do Grupo Renascença Multimádia, são as primeiras rádios em Portugal equipadas com um sistema automático de VISUAL RADIO.

O anúncio da inovação surgiu nesta quarta-feira em que a Renascença assinala 82 anos.

Para o presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, D. Américo Aguiar, “inovações como esta, procuram servir cada vez melhor os diferentes públicos, clientes e parceiros, indo ao encontro de todos em todas as plataformas, linguagens e situações, seja em casa, no carro, nos smartphones, nos tablets; em tempos de trabalho e em todos os outros”.

O sistema de VISUAL RADIO dos três estúdios entrará em funcionamento nos próximos dias, constituindo uma estreia em Portugal. Dotará as rádios de um sistema totalmente automático de realização e emissão de vídeo, incluindo iluminação específica de alta qualidade.



O novo sistema faz realização multi-câmara e utiliza um software apoiado em Inteligência Artificial, para permitir uma realização totalmente automática, baseada na voz, escolhendo a melhor câmara e o melhor plano em cada momento, em função de quem está a falr, e ajustando-os de forma natural.

A ligação direta ás redes sociais permitirá, a quem conduz a emissão, iniciar de forma imediata e automática e emissão vídeo "ao vivo", em qualquer momento.

A conjugação desta capacidade de geração de conteúdos vídeo, com as aplicações desenvolvidas para Smartphones IOS e Android e para os automóveis equipados com as versões Auto daqueles sistemas, estabelecem um novo paradigma de distribuição de conteúdos da rádio em Portugal e uma nova forma de relacionamento das RENASCENÇA, RFM e MEGA HITS com os seus públicos.