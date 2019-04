FMI agrava previsão do défice para este ano

O Fundo Monetário Internacional (FMI) diz que Portugal vai falhar - e por uma diferença assinalável - o défice deste ano.

De acordo com o FMI, Portugal vai falhar a meta por uma diferença de mais de 800 milhões de euros, já que a estimativa aponta para 0,6% do PIB, cenário bem mais desfavorável do que o traçado pelo Governo: 0,2%.

O FMI antecipa, entretanto, o primeiro excedente para 2021, um ano mais cedo do que as previsões.

Ainda de acordo com as previsões do FMI, a divida pública deverá descer para perto de 103% do PIB em 2024. Para este ano, o Governo espera uma redução do rácio da dívida no PIB para 118,5% do PIB.