Santuário de Fátima. “Façam aqui uma capela” é o tema da próxima Peregrinação das Crianças

No ano em que se assinala o centenário da construção da Capelinha das Aparições, a Peregrinação das Crianças, marcada para 9 e 10 de Junho, vai ter como lema o pedido que Nossa Senhora deixou aos Pastorinhos na Aparição de Outubro de 1917: "Façam aqui uma capela".

A ideia é, "a partir daquele que é considerado o coração do Santuário, despertar nas crianças o sentido de gratidão pelo dom da peregrinação em Igreja”, refere uma nota do Santuário.

O texto adianta que “queremos ajudar as crianças a descobrir a Capelinha como o coração do Santuário e meta de uma Igreja peregrina, que aqui se reúne para viver e celebrar a sua fé”.

Na preparação desta peregrinação, as crianças são desafiadas a realizar a habitual Campanha de Maio, que este ano “propõe a descoberta da identidade peregrina cristã através da montagem de uma mochila e de recortes em papel, de quatro mantimentos e suportes essenciais a uma peregrinação: a água, o pão, o mapa e o bordão, símbolos do Batismo, da Eucaristia, da Palavra de Deus e da disponibilidade do coração, respetivamente”.

O programa começa no final da tarde do dia 9 onde, pelas 18h00, com uma visita aos locais das Aparições do Anjo e de Nossa Senhora em Aljustrel, Loca do Cabeço e Valinhos. Às 21h30, na Capelinha das Aparições, haverá uma celebração com o lema “Maria, a Mãe que nos abriga na sua Capelinha”. A cerimónia inclui a recitação do Rosário, a procissão das velas e um momento de oferta de flores a Nossa Senhora.

O dia 10 de Junho arranca com uma saudação e nova oferta de flores a Nossa Senhora, na Capelinha das Aparições. Meia hora depois, na Basílica da Santíssima Trindade, haverá uma primeira apresentação da encenação do tema desta peregrinação “Façam aqui uma capela”, que terá repetição às 15h. Os pequenos peregrinos regressam novamente à Capelinha para participarem na recitação do Rosário marcada para as 10h. Segue-se, uma hora depois, a celebração da Missa desta peregrinação, presidida por D. Armando Esteves Domingues, Bispo Auxiliar do Porto.

O momento de despedida, em que será distribuída uma pequena lembrança, acontece depois das 15h sob o lema “Vai com Maria e constrói a casa de Deus”.

Esta Peregrinação das Crianças acontece há mais de quatro décadas e reúne todos os anos milhares de crianças no Santuário de Fátima.