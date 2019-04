Depois de casa cheia em 2019, TEDxPorto volta em março de 2020

A organização do TEDxPorto já está a preparar a 11ª edição, que vai acontecer no dia 28 de março de 2020. Os bilhetes já podem ser adquiridos no site do evento.

Este ano, o TEDx decorreu na Alfândega do Porto e teve como tema a confiança: “Trust”. Menos de 20 minutos foi o tempo que cada orador teve para inspirar cada um dos 1.200 participantes desta que foi uma das edições com maior adesão.