Homenagem a Magalhães Crespo nos 82 anos da Renascença

“Não estava nada à espera disto”, afirmou Magalhães Crespo quando viu o seu nome à entrada de uma das salas do novo edifício para onde o Grupo Renascença Multimédia se mudou, em Maio de 2016.

Em dia de festa na Renascença - completa esta quarta-feira, 10 de abril, 82 anos -, o Conselho de Gerência quis homenagear um dos seus antigos presidentes, hoje com 89 anos, cujo papel foi determinante em muitas fases, em particular no período em que as instalações da Emissora Católica no Chiado estiveram ocupadas pelos militares, entre julho de 1974 e dezembro de 1975.

“No contexto da celebração dos nossos 82 anos, não quisemos perder a feliz oportunidade de perpetuar o nome do senhor engenheiro Magalhães Crespo na nova Casa da Rádio, atribuindo o seu nome a uma das nossas salas de reuniões, tal como já havíamos feito com o nome do muito saudoso padre Dâmaso Lambers. A nossa homenagem e gratidão ao senhor engenheiro, pelo trabalho, empenho e dedicação à RR entre 1975 e 2005”, afirmou D. Américo Aguiar, o recém ordenado bispo auxiliar de Lisboa, que continua a presidir ao Grupo Renascença Multimédia.

Magalhães Crespo lembrou que a história da rádio, incluindo a dos anos quentes da revolução, pode ser recordada no livro "Os meus 31 anos na Rádio Renascença", que escreveu com a ajuda do jornalista Adriano Pereira Caldas, antigo chefe de redação da Renascença, seu contemporâneo na luta contra a ocupação militar da Emissora Católica. “Aquilo era o caos”, lembrou, considerando que o livro pode ajudar a compreender o que então viveram.

“Acho que vale a pena ver o que era Portugal naquela altura e o que a Renascença representou para se recuperarem os valores tradicionais da população portuguesa.”

“Não lutámos para nos vingar de quem quer que seja. Nós lutámos para que a Emissora Católica fosse um elo vivo, qualquer coisa de importante para o futuro. Não é o passado que importa, isso já conseguimos fechá-lo. Agora importa o futuro, e é isso que vos quero dizer”, conclui Magalhães Crespo, numa reação emocionada.