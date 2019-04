Histórico. Sandra Bastos arbitra Mundial feminino

A árbitra Sandra Bastos vai ser a primeira portuguesa num Mundial de futebol feminino. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.

Sandra Bastos, de 40 anos, é árbitra desde 2001 e internacional desde 2004, pertence aos quadros da associação de Aveiro, tendo estado em duas edições do Mundial de sub-17 e do Europeu de sub-19. Também já apitou jogos da Liga dos Campeões feminina.

Também Tiago Martins vai estar na fase final da prova como videoárbitro (VAR).

De acordo com a FPF, o árbitro da associação de Lisboa é um dos 11 VAR escolhidos pela UEFA para a competição, depois de ter desempenhado as mesmas funções no Mundial 2018.

A fase final do Mundial feminino vai ser disputada em França entre 7 de junho e 7 de julho.